Dolar fiyatları yükseliyor

ABD'de güçlü ekonomik veriler, Fed yetkililerinden şahin tondaki açıklamalar ve siyasi gelişmelerle güçlenen Dolar, TL karşısında da güçlenme eğiliminde. Kur güne 3.58 seviyelerinden başlamasının ardından kademeli olarak yükseldi ve 3.61 seviyesini aştı.

Dün piyasalarda yaşanan gelişmeler şöyle;

ABD verisi

Ağustos’ta %1.0 artması beklenen fabrika siparişleri %1.2 arttı.

FED Yönetim Kurulu'na Quarles atandı



Amerikan Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığı'na seçtiği Randal Quarles'in adaylığını onayladı.

FED üyelerinden demeçler

Bloomberg'in haberine göre; Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in varlık balonları ya da resesyondan kaçınmak için faiz artırımlarını fazla bekletmemesi gerektiğini söyledi



San Francisco Fed Başkanı John Williams, 2017 yılında başka bir faiz artışı için enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesinin gerekmediğini söyledi.



Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Aralık ayındaki toplantıda faiz artırımından yana olduğunu ifade etti.

Tarım dışı verisi ve dolar

Günün en önemli verisi ABD tarım dışı istihdamı olacak. İstihdamın Eylül ayında 80 bin artması, işsizlik oranının %4.4'te kalması bekleniyor.



Ak Yatırım yolladığı notta ortalama saatlik ücret artışının önemli olacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı;



"Kasırga nedeniyle işten çıkarılan kişilerin genellikle düşük gelirli olması nedeniyle ortalama ücret seviyesinde artış görülebilir. Bu nedenle %0,3 veya daha üzeri bir ücret artışı görebiliriz. Bizim senaryomuz gerçekleşir ise dolar pozitif, hisse senetleri negatif bir etki görebiliriz. Tersi durumda (olumlu senaryo) ise BIST 100 kritik 106.000 seviyesine yaklaşabilir Dolar/TL 3,54-55 bandını deneyebilir.