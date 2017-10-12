Dolar fiyatları yeniden hareketlendi

Güne 3.64 seviyesinden başlayan dolar fiyatları sakin bir seyir izlerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik açıklamalarının ardından 3.66 seviyesini aştı.

ABD Büyükelçisi John Bass'ın dün yaptığı açıklamaların piyasada ABD ile gerginliğin çözüleceği algısı yaratmasıyla dolar/lirada başlayan gerileme devam ederken kur bu sabah güne 3.64 seviyesinden başladı.

Bigpara’nın aktardığına göre, dolar/lira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik açıklamalarının ardından tekrar yükselişe geçti ve 3.66 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL ise 4,34 seviyesinde bulunuyor.

TIKLAYIN - Erdoğan: ABD, müttefikini kendini bilmez büyükelçisine feda etti; size muhtaç değiliz!