Dolar fiyatları düşmeye devam ediyor

Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen "Kurda TL aleyhine hareketi daha yüksek ihtimal olarak görüyorum" dedi. Dolar endeksinin birkaç gündür gevşemeye başladığını hatırlatan Sevgen bunun çok süreceğini düşünmediğini, doların yukarı potansiyeli olduğunu ifade etti.

Sevgen, "Kurda şu an 3.64 seviyelerinde tutunma çabasındayız. 3.62'yi dün gördük, 3.62'nin altına inerse teknik olarak 3.57'ye inebilir. Ben bundan sonra Dolar/TL 'de TL aleyhine hareketi daha yüksek ihtimal görüyorum" diye konuştu.

Bloomberg HT'deki Yatırım Bülteni programına konuk olan Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen Fed ve dolar beklentilerini paylaştı.



Sevgen Fed'in Aralık ayında faiz artım ihtimalinin %80lere yükseldiğini, Aralık'ta faiz artırımının fiyatlara girdiğini belirtti.



Dolar endeksinin birkaç gündür gevşemeye başladığını hatırlatan Sevgen bunun çok süreceğini düşünmediğini, doların yukarı potansiyeli olduğunu ifade etti.

Sevgen TL aleyhine bir hareketi daha olası bulduğunu şu sözlerle açıkladı;



"Ekim ayları genelde piyasalar açısından olumludur. Kasım'da pozisyon kapamalar başlar. ABD'de vergi reformu beklensitiyle dolar endeksi yükselebilir, Fed'in faiz artırması ve bilanço küçültmesinin etkilerini de göreceğiz. Kurda aşağı doğru eğilim çok olmayabilir.



Kurda şu an 3.64 seviyelerinde tutunma çabasındayız. 3.62'yi dün gördük, 3.62'nin altına inerse teknik olarak 3.57'ye inebilir. Ben bundan sonra Dolar/TL 'de TL aleyhine hareketi daha yüksek ihtimal görüyorum"