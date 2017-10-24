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Ekonomi

Dolar fiyatları 3.70'in üzerinde kalıcı mı?

"Yıl sonunda 3.75-3.80 kapanışı sürpriz olmaz"

24 Ekim 2017 15:09

Ahlatçı Yatırım Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, Dolar/Türk Lirası’nın 3.67 seviyesinin altına inmedikçe düşüşlerin sınırlı olacağını söyledi. Erbaş "Kurda geri çekilmelerin daha sınırlı, yukarı hareketlerin daha hızlı olacağını düşünüyorum. 3.66-3.67 aşağı kırılmadığı sürece biz 3.70 ve üzerinde devam edebiliriz" dedi.

Bloomberg HT'ye borsa ve kura ilişkin beklentilerini anlatan Erbaş, 3. çeyrek banka kârlarına ilişkin olarak, 2. çeyreğe göre biraz negatif, 9 aylık döneme göre daha pozitif bankacılık performansı olacağını öngördü.

Erbaş, "Hem endekse hem bankacılık endeksine bakınca pozitif beklentinin yaz aylarında satın alındığını görüyoruz. Bankacılık sektörü yılın 2. çeyreğine göre yüzde 4 ile 7 oranında düşüş gösterebilir. Özellikle kamu bankalarında bu oran daha yüksek olabilir. Ama geçen yılın toplamına bakınca yıllık bazda bu sene bankacılık sektörü daha iyi performans gösterecektir" diye konuştu.

Dolar/Türk Lirası’nın 3.67 seviyesinin altına inmedikçe düşüşlerin sınırlı olacağını kaydeden Erbaş, "Kurda geri çekilmelerin daha sınırlı, yukarı hareketlerin daha hızlı olacağını düşünüyorum. 3.66-3.67 aşağı kırılmadığı sürece biz 3.70 ve üzerinde devam edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, borsada da 105 bin 500 seviyesi kırılmazsa 105-110 bin aralığındaki fiyatlamaların devam edebileceğini öngördü.

"3.75-3.80 sürpriz olmaz"

Noor CM Satış Müdürü Mert Yılmaz ise sepette tarihi zirvelerde olunduğunu hatırlatarak, "Kurda 3.6450'nin altına gelmedikçe TL'de hızlı değerlenme olmaz. 3.72 kırılır ve 3.75'in üzerine giderse yukarı hareket hız kazanabilir. Yıl sonunda 3.75-3.80 kapanışı sürpriz olmaz" diye konuştu.

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