Dolar "Fed tutanakları" sonrası haftanın en düşük seviyesinde

Dolar, yetkililer arasında düşük enflasyonun kalıcı olabileceğine ilişkin endişeleri gösteren Fed tutanaklarının yayınlanmasının ardından bir haftanın en düşük seviyesine indi.

Bloomberg'ün haberine göre, dolar, tüm G-10 paraları karşısında değer kaybederken 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizi, kayıplarına tutundu. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Stanford Üniversitesi'nde ekonomist John Taylor ile görüşecek. Konuyla ilgili üç kaynaktan gelen bilgiye göre, Taylor, Fed başkanlığı için aday olarak gösteriliyor.



Tokyo'da Mizuho Bank piyasa başekonomisti Daisuke Karakama, "Fed'in politikasını normalize etmesine rağmen aktif olarak dolar almak zor, çünkü enflasyon yükselmiyor ve tahvil getiri eğrisi yataylaşıyor" dedi ve "Yatırımcılar, agresif bir şekilde dolar almak yerine Fed'e yeni bir başkan seçilmesini ve daha fazla ekonomik veriyi beklemeyi tercih ediyor" diye konuştu.



Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba gününü yüzde 0.3'lük kayıpla kapatmasının ardından fazla değişmedi.