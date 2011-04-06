Dolar, faiz beklentisiyle TEPETAKLAK!

T24 - Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı geleceği beklentisiyle dolar, Euro karşısında 14 ayın en düşük düzeyine indi. Dolar içeride de 17 Aralık'tan beri ilk kez 1,52'nin altına geriledi.



Avrupa Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantıda faiz artırımına gideceği beklentileriyle rekor seviyelere yükselen Euro/dolar paritesine paralel olarak dolar/TL kuru geriledi, gösterge faiz düne göre hafif düşüşle dar bantta seyretti.



Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın yarın neredeyse kesin olarak yapacağı düşünülen faiz artırımı öncesinde dolar karşısında 14 ayın en yüksek seviyesi olan 1.4293 seviyesini gördü.



Paritedeki yükselişle beraber gelişmekte olan piyasalara artan girişlerle bankalararası piyasada dolar 1,52'nin altına indi. Dolar böylece 17 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.



Bir bankanın döviz masası yetkilisi, "Global olarak gelişmekte olan ülkelere yönelim devam ediyor. Parite Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde rekor seviyelere yükseldi. Yarınki toplantıda faiz artırımı geleceğine dair beklentilerin piyasada etkili olmasıyla dolar tüm para birimleri karşısında değer kaybediyor. Bugün de TL'ye yabancı fon girişlerinin devam ettiğini gözlemledik. Yarın Avrupa Merkez Bankası toplantısından çıkacak karar önemli, faiz artırımı gelirse paritedeki yükselişle beraber TL'deki değer artışı devam edebilir" dedi.



Tahvil-bono piyasasında dün spot kapanışta ortalama yüzde 8.74, valörlüde yüzde 8.72, son işlemlerde ise spotta yüzde 8.70, valörlüde yüzde 8.75 seviyesinde olan 7 Kasım 2012 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi bu sabah tezgahüstü piyasada ilk işlemlerde yüzde 8.73/8.70 seviyesinden açıldı.



İş Yatırım yurtiçi piyasalar müdür yardımcısı Yasin Demir, "Gösterge faizde dün bir toparlanma ardından da kar satışı görmüştük. Bugün tekrar yüzde 8.68'e kadar geriledi ama aslında çok dar bantta hareket ettik. İşlemlerin çoğu yüzde 8.73-8.68 bandında gerçekleşti diyebiliriz. Aslında faiz açısından çok belirleyici bir haber akışı yoktu. Piyasalar genel olarak ECB toplantısını bekliyor, bono tarafında daha çok içerisi ve TCMB izlendiğinden çok önemli bir veri bulunmuyordu. Bugün de alış tarafında yabancıları gördük bir miktar ama çok kuvvetli bir hareket olmadı. Gösterge faiz dünkü kapanışına göre 3-4 baz puan geriledi" dedi.



Gösterge faiz bugün kapanışta spotta ve valörlüde yüzde 8.71, son işlemlerde ise spotta yüzde 8.69, valörlüde yüzde 8.66 seviyesindeydi.



