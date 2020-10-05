Dolar, Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin altında açıklanmasıyla geriledi

Eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanmasıyla dolar 7.77 TL seviyesinden 7.72 TL'ye kadar geriledi.

Eylül ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık yüzde 0.97 arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 11,75 oldu.

Beklentiler, TÜFE'nin Eylül'de aylık yüzde 1.35 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 12.13'e yükselmesi yönündeydi.

Geçtiğimiz haftalarda ralli yaparak 7.8669 TL seviyesine kadar yükselen dolar bu sabah 7.76 TL'den açılmıştı.

Dolar, enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle, 7.72 TL'ye kadar geriledi, öğleden önce 7.73 TL'den işlem görüyor.

Euro ise enflasyon verilerinden çok etkilenmedi, 9.06 TL ile açılan euro, Türk lirası karşısında 9.07 TL seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin ise hala çift haneli değerlerde, 10.03 TL ile açılan sterlin, şu dakikalarda 10.01 TL'den alıcı buluyor.