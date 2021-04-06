Döviz kuru güne yatay başlangıç yaptı

Piyasalarda veri bakımından zayıf olan haftanın ikinci gününde, döviz kurları da yatay bir başlangıç yaptı.

NTV'nin haberine göre Sabah saatleri itibariyle dolar/TL 8,14'lerden değerleniyor. Euro/TL de benzer şekilde 9,62-9,63 bandında hareket ediyor.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri bakımından sakin bir gün yaşanacak. Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu günün en önemli ekonomik gündemi olacak.

Öte yandan gram altın güne 450 TL seviyelerinde başlarken, çeyrek altın ise sabah saatlerinde 738 seviyesinden işlem gördü. Dün günü 736 seviyesinde kapatan çeyrek altın, güne seviyesini koruyarak başladı. Yarım altın ise sabah saatlerinde 1,477 civarından işlem gördü.