Dolar eriyor, İMKB 54 bin sınırında

T24-

Geçen yıl, önemli bir değişim göstermeden 2008 yıl sonu seviyelerinden kapanış yapan dolar, dün bir miktar daha gerileyerek 1,4860 seviyelerinden günü tamamladı.Dün Avrupa tarafından gelen olumlu veriler euroya destek verirek 2.1197'ye çıkmasına neden oldu. Euro dolar paritesini de 1.4429 seviylerine geldi. Bu sabah açılışta 1,4650, satışta 1,4750 liradan güne başlayan ABD Doları, bu seviyelerdeki seyrini saat 10.00 itibariyle de devam ettiriyor. Dolar bu seviyeleri en son geçen kasım ayının ortalarında görmüştü.Uzmanlar, dolar, geçen yılın son ve yeni yılın ilk günlerinde değer kaybetmeye başlayınca 1,5000 seviyesinin teknik olarak öneminin arttığını belirterek, IMF ile görüşmelerin olumlu sonuçlanacağı yönündeki açıklamaların 1,5000 seviyesinin aşağıya kırılmasına yol açtığını ifade ediyor.Krizden önce 2008 yılı ağustos ayında 1,1400 lira seviyelerine kadar inen dolar, daha önce Mart 2003'te gerçekleştirdiği 1,7700 zirvesini, 9 Mart 2009 Pazartesi günü 1,8200'lere kadar çıkarak yenilemişti. 2009 Ekim ayı ortalarına gelindiğinde 1,5000 liranın altına sarkan dolar 15 Ekim'de 1,4400 lira ile 2009 yılının en düşük seviyesine inmişti.İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü kapanışa göre 233,81 puan artarak 53.601,97 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,44 oranında değer kazandı. Saat 10.20 itibariyle endeks 53.834 seviyelerinden işlem görüyordu. IMF haberlerine Çemil Çiçeğ'in IMF ile anlaşma yapmak istiyoruz açıklamasıda eklenince endekste yukarı yönlü hareketler hızlandı.