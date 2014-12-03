Dolar endeksi son 5,5 yılın zirvesinde

Dolar/TL bankalararası piyasada 2,2417 ile son üç haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 2,24 civarında hareket ediyor.

Dolar/TL bugün güne 2,2314 seviyesinden başlayarak gün içinde 2,23'in altına geriledikten sonra, doların diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazancına paralel olarak, son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 2,2417'yi gördü. Dolar/TL şu dakikalarda 2,2415'ten alıcı bulurken, güne 2,7636'dan başlayan avro/TL şu dakikalarda 2,7608 seviyesinden işlem görüyor.

ABD merkez bankası (Fed) üyesi Stanley Fischer ve Williams Dudley'nin düşen petrolfiyatlarının ABD ekonomisini olumlu etkileyeceğini belirtmeleri ve ABD'ye dair olumlu bir görünüm çizmelerinin yanı sıra Fischer'in sıfır faiz oranının normal olmadığını ve "kayda değer süre" ifadesini kaldırmaya yakın olduklarını vurgulaması doların değer kazanmaya başlamasına neden oldu.

Dolar endeksi dünün devamı olarak yükselişini sürdürürken 88,968 ile 11 Mart 2009 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Güne 1,2382 seviyesinden başlayan avro/dolar paritesi doların güçlü performansının etkisiyle 20 Ağustos 2012 tarihinden bu yana en düşük seviye olan 1,2309'a kadar geriledi.

Analistler, beklentilerden düşük gelen kasım ayı enflasyon verisinin TL'ye desteğinin yurt dışındaki gelişmelerin etkisiyle sınırlı kaldığını belirtiyor. Kurdaki aşağı yönlü hareketlerin kalıcı olmadığını düşünen analistler, ABD dışındaki ülkelerde ekonominin toparlanma sinyalleri vermemesinin de gelecek dönemde risk iştahında bir düşüşe ve bu nedenle dolarda yükselişe neden olabileceğini ifade ediyor.

Analistler, dolar/TL'de 2,2370'in üzerinde kapanışların yaşanması durumunda 2,25 - 2,26 seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor.