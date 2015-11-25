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Ekonomi

Dolar endeksi 8 ayın en yükseğinde

Rus uçağının düşürülmesinin ardından hareketlenen piyasalarda dolar 2,8939 seviyesine kadar çıktı

25 Kasım 2015 23:17

Küresel piyasalarda artan jeopolitik endişelerin dolara olan talebi artırmasıyla dolar endeksi 100 seviyesini aşarak son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar endeksi, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faizleri artıracağı beklentisinin yükselmesi ile analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdikleri 100 seviyesini aştı.

Doların özellikle euro ve yen karşısında yükselişe geçmesinin etkisiyle 100,07'ye kadar çıkan dolar endeksi, 16 Mart 2015 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. En son mart ayında 100 seviyesini aşan dolar endeksi, en yüksek 100,39'u gördükten sonra düşüşe geçmişti.

Euro/dolar paritesi, gerek Euro Bölgesi'nde ekonomideki toparlanmanın istenilen seviyede olmaması, gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) genişlemeci politikasını devam ettireceği beklentileri ile 1,0579'a kadar gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Japon yeni ise, bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamasına rağmen dolar karşısında son bir haftadır etkili olan yükseliş eğilimini sonlandırarak düşüşe geçti. Dolar/yen paritesi 122,26'dan 122,74'e çıktıktan sonra şu dakikalarda 122,66 seviyelerinden işlem görüyor.

 

Dolar/TL 2,89'u aştı

 

Analistler, küresel piyasalarda artan dolar talebinin, dolar endeksini yatırımcı psikolojisi açısından kritik olarak gördükleri 100 direncinin üzerine taşıdığını ifade ediyor.

ABD'de öğleden sonra açıklanacak verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, Suriye ile ilgili haber ve açıklamaların da piyasalar tarafından takip edileceğini kaydediyor.

Dolar/TL de küresel piyasalarda yükselişe geçen doların etkisiyle 2,89 seviyesini aştı. Güne 2,8760 seviyelerinden başlayan dolar/TL son iki işlem gününde etkili olan yükseliş eğilimini sürdürerek 2,8939'a kadar çıktı.

Dolar/TL'nin 2,8820 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 2,92 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 2,87 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını tahmin ediyor.

 

 

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