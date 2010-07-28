T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar en düşük seviyeye geriledi

Dolar 1,51 liranın da altına inerek son üç ayın en düşük düzeyine geriledi.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Dolar 1,51 liranın da altına inerek son üç ayın en düşük düzeyine geriledi. Euro/dolar paritesine bağlı olarak kurda düşüş sürebilir.


Enflasyon raporu ve ihalelerin yanı sıra yurtdışındaki iyimserliğin yansımasıyla faiz ve kurda aşağı yönlü seyir devam ederken, son üç ayın en düşük seviyelerinde seyreden dolar/TL'de Euro/dolar paritesine paralel aşağı hareketin devam edebileceği belirtiliyor.


Bankalararası piyasada dün spot kapanışta 1,5100/1,5120 seviyesinde olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonları, bu sabah ilk işlemlerde 1,5080/1,5140 seviyesindeydi. Aynı saat itibariyle Euro/dolar paritesi 1,3008 seviyesinden işlem görüyordu.

Dün açıklanan enflasyon raporunun piyasalarda olumlu algılandığını ve döviz piyasasında da pozitif bir hava olduğunu söyleyen bir bankanın döviz işlemcisi,"Yurtdışında da stres testleri sonrasında genel olarak iyimserlik devam ediyor.


Euro/dolar paritesinin 1.3040 seviyesini aşması halinde yeni yüksek seviyeler görebiliriz" dedi ve şöyle devam etti:

"Dolar/TL'de 1,51 seviyesinin altında yerli talebi olması nedeniyle 1,5050'nin altında kalıcı hareket çok beklemiyorum. Ancak Euro/dolar tarafında 1,33 seviyelerine doğru ciddi hareket olursa bu durumda dolar/TL'de gerileme hızlanabilir. Ancak yerli talebi nedeniyle Euro/dolardaki yükseliş dolar/TL tarafına birebir yansımayabiliyor."

Euro dolar karşısında dün 1,3045 ile 11 ayın en yükseğine ulaşmasının ardından gelen kâr satışlarıyla 1,30 teknik seviyesinin altını gördü. Kısa vadede Euro dolar paritesinin 1,3095, daha sonra ise 1,3125'i deneyebileceği belirtiliyor. Analistler kâr satışlarına rağmen kısa vadede Euro'nun görünümünün yukarı yönlü olduğunu ifade ediyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24