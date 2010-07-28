Dolar en düşük seviyeye geriledi

T24- Dolar 1,51 liranın da altına inerek son üç ayın en düşük düzeyine geriledi. Euro/dolar paritesine bağlı olarak kurda düşüş sürebilir.



Enflasyon raporu ve ihalelerin yanı sıra yurtdışındaki iyimserliğin yansımasıyla faiz ve kurda aşağı yönlü seyir devam ederken, son üç ayın en düşük seviyelerinde seyreden dolar/TL'de Euro/dolar paritesine paralel aşağı hareketin devam edebileceği belirtiliyor.



Bankalararası piyasada dün spot kapanışta 1,5100/1,5120 seviyesinde olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonları, bu sabah ilk işlemlerde 1,5080/1,5140 seviyesindeydi. Aynı saat itibariyle Euro/dolar paritesi 1,3008 seviyesinden işlem görüyordu.

Dün açıklanan enflasyon raporunun piyasalarda olumlu algılandığını ve döviz piyasasında da pozitif bir hava olduğunu söyleyen bir bankanın döviz işlemcisi,"Yurtdışında da stres testleri sonrasında genel olarak iyimserlik devam ediyor.



Euro/dolar paritesinin 1.3040 seviyesini aşması halinde yeni yüksek seviyeler görebiliriz" dedi ve şöyle devam etti:

"Dolar/TL'de 1,51 seviyesinin altında yerli talebi olması nedeniyle 1,5050'nin altında kalıcı hareket çok beklemiyorum. Ancak Euro/dolar tarafında 1,33 seviyelerine doğru ciddi hareket olursa bu durumda dolar/TL'de gerileme hızlanabilir. Ancak yerli talebi nedeniyle Euro/dolardaki yükseliş dolar/TL tarafına birebir yansımayabiliyor."

Euro dolar karşısında dün 1,3045 ile 11 ayın en yükseğine ulaşmasının ardından gelen kâr satışlarıyla 1,30 teknik seviyesinin altını gördü. Kısa vadede Euro dolar paritesinin 1,3095, daha sonra ise 1,3125'i deneyebileceği belirtiliyor. Analistler kâr satışlarına rağmen kısa vadede Euro'nun görünümünün yukarı yönlü olduğunu ifade ediyorlar.