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Ekonomi

Dolar düşüşünü sürdürüyor

Dolar/TL'de düşüş devam ederken, gün içinde 3,40'ın altına inerek son bir haftanın en düşük seviyesi görüldü

07 Aralık 2016 19:46

Geçen hafta cuma günü küresel piyasalarda artan volatilite ve dolara olan talebin etkisiyle 3,5923 ile tüm zamanların zirvesini gören dolar/TL, Türk lirasına destek kampanyası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumunun ardından düşüşe geçti.

Bugün 3,4597 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, dolar endeksinin 100 sınırına gerilemesi, avro/dolar paritesinin 1,07'nin üzerindeki hareketi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kazancına paralel 3,39'un altını gördü.

Gün içinde 3,4085 ile son bir haftanın en düşük seviyesine inen dolar/TL, saat 16.10 itibarıyla yüzde 0,92 artışla 3,4140 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 düşüşle 3,6640 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 1,44 azalışla 4,3055'ten alıcı buluyor. 

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