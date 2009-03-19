Dolar düştü Euro tırmandı

(18 Mart 2009)



Kurda yine bir yükseliş dalgası

Euro tarihinde bir gün içindeki en yüksek çıkışını yaşadı

Bankalararası piyasa

Borsa günü yüzde 2.01 artışla kapattı

Faiz



Parite

Altın 1.5 ayın en düşüğünde



Tokyo Borsası düşüşle kapandı

New York Borsası güne yükselişle başladı



FED kararı petrol fiyatlarını artırdı



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6950 TL, Euro 2,2650 TL'den güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7120 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,2550 TL olmuştu.Döviz piyasasında yeniden hareket yaşanıyor. 9 Mart'ta 1,8250 liraya kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeye çıkan dolar, IMF'nin "yeniden görüşmeye hazırız" açıklamasıyla 1,68'lere kadar geriledi. Ancak dün hem Türkiye’de hem de diğer gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde dolar karşısında değer kayıpları dikkat çekti. Dolar gelişmekte olan ülke piyasalarında değer kazanırken Euro karşısında eridi. Euro, dolar karşısındaki kazanımlarını artırırken parite Ocak sonundan beri ilk defa 1,31 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Dolar içeride 1,72 lirayı gördü. Ekonomistler, doların ilk etapta tekrar 1,73'ü deneyeceğini belirtiyor.Kurdaki hareketi değerlendiren ABank Döviz Pozisyon Müdürü Sevgi Aytekin şunları söyledi: "Sadece Türkiye diye bakmamamız lazım. Diğer gelişmekte olan para birimleri de düştü. Macaristan, Polonya, Güney Afrika ve Brezilya para birimlerinde de yüzde 1-1.2 arasında değer kayıpları var. Daha önce düzeltme olarak gözlenen hareketler vardı. Bugün itibarıyla gelen haberler çok iç acıcı değil. Tekrar bir risk algılamasında bulunduğumuz yöne dönüş var. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin dövizde baskı yaratacağı görünen bir şeydi. Ancak yükselişi sadece buna bağlamak doğru olmaz; bütün gelişmekte olanlarda baskı var.Kurdaki düşüş geçiciydi, yükseliş muhtemelen devam eder. IMF haberiyle beraber 1,7340'tan 1,70'e gelmemiz iki dakika sürdü. İlk etapta kurda 1,7340'a gideriz; bu seviye kırılırsa 1,75'e doğru gidebiliriz.Kurda ilk düşüş başladığı andan itibaren 'nasıl olsa IMF ile anlaşma olacak' beklentisi vardı. Kurdaki düşüşün çok büyük bir kısmı yurtdışından gelen olumlu haberlere bağlı olarak başlamıştı. Bu hareket terse devam ederse IMF'ye rağmen kur yükselir. IMF ve seçimler olduğu için diğer gelişmekte olan para birimlerine göre değer kaybı sınırlı olabilir. Ancak düzeltmeler yaşansa da genel yön yukarı olur."ABD Merkez Bankası'nın (FED) dün, derinleşen resesyonun yaşandığı Amerikan ekonomisine uzun dönemli devlet tahvili alarak 1.150 trilyon dolar pompalayacağını açıklamasıyla piyasalarda büyük çaplı hareketler yaşandığına işaret eden uzmanlar, doların dünkü FED kararları sonrasında Euro karşında son iki ayın en düşük seviyesine gerilediğini vurguluyor.Euro bir günlük zaman diliminde de dolar karşısında yüzde 2,0'nin üstünde artış göstererek, 1999’da Avrupa bölgesinin para birimi olarak kabul edilmesinden bu yana günlük zaman diliminde en büyük artışlardan birini yaşadı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.15 itibarıyla, alışta en düşük 1,6800 TL, en yüksek 1,6885 TL, satışta en düşük 1,6920 TL, en yüksek 1,7060 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,01 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 471,66 puan yükselerek 23.968,83 puandan kapandı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,24 puan düşerek yüzde 14,08'e indi.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 14,69'dan kapandı. Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,95, bileşik getirisi yüzde 14,32 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3636, sterlin-dolar paritesi 1,4488, yen-dolar paritesi ise 94,68 düzeyinde seyrediyor.Ekonomik kaygıların azalmasıyla güvenli liman olan altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Altının ons fiyatı yüzde 3.7 değer kaybıyla 882 dolara kadar geriledi. Böylece altın 1.5 ayın en düşük düzeyini gördü.Altındaki düşüş gümüşe de yansıdı. Spot piyasada gümüş yüzde 4'ten fazla değer kaybıyla 12.70 dolara indi ve 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı.Nikkei Endeksi, yüzde 0,33 oranında değer kaybederek, 7.945,96 puandan kapandı.Borsanın değer kaybetmesinde, ABD Dolarının değer kaybetmesi etkili oldu.ABD Merkez Bankası (FED), sürpriz bir kararla önümüzdeki 6 ay içinde, hükümetten 300 milyar dolara kadar uzun dönemli borç tahvili almayı kararlaştırmıştı.FED'in dolar cinsinden bilançosunu büyütecek olan bu sürpriz karar, rezerv para birimi olarak doların değer kaybetmesine neden oldu.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 25 puan artarak 7.511,00 puan oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11 puan değer kazanıp 1.502,00 puana yükseldi.ABD Merkez Bankasının (Fed) durgunlukla mücadelede yeni plan açıklaması uluslararası piyasalarda petrol fiyatını yüzde 5'den fazla artırarak 50 doların üzerine taşıdı.ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi 2,60 dolar artarak 50,74 dolara çıktı. Bir ara 52,25 dolara çıkan ABD ham petrolü böylece 1 Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 2,56 dolar artışla 50,22 dolar oldu.Petrol fiyatının artmasında Fed'in, 1960 yılından bu yana ilk defa 1 trilyon dolar tutarında uzun dönemli hükümet tahvili satın alacağı açıklaması ve ABD dolarının değer kaybetmesi etkili oldu.Piyasa uzmanları, Fed'in bu kararının işe yarayıp yaramayacağına odaklanılacağı için petrol fiyatının uzun süre 50 doların üzerinde tutunmasının mümkün olmadığını söyledi.Uzmanlar, geçen yıl aralıkta 33 dolara gerileyen petrol fiyatlarının, Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük petrol üretimini 4,2 milyon varil kesmesi nedeniyle 40 ile 50 dolarda istikrara kavuştuğunu ifade etti.Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali El-Naimi, OPEC'in fiyatları istikrara kavuşturmada başarılı olduğunu düşündüğünü, bundan sonraki konunun fiyatların zamanla yavaş yavaş düzelmesi olduğunu söyledi.