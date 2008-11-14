Dolar düştü, borsa değerlendi

İstanbul serbest piyasada dolar akşam 1,60 YTL, Euro 2,03YTL'den işlem gördü. İMKB hisseleri günlük bazda 1,30 değerlendi.



Serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6060 YTL, Euro 2,0380 YTL’den işlem gördü.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6300 YTL, Euro 2,0620 YTL'den güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6390 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0490 YTL olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.10 itibarıyla, alışta en düşük 1,6220 YTL, en yüksek 1,6290 YTL, satışta en düşük 1,6330 YTL, en yüksek 1,6360 YTL seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük artış yüzde 1,30 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,30 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 325,28 puan yükselerek günü 25.425,26 puandan kapadı.



Faiz



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,35 puan düşerek yüzde 22,15'e indi.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 23,59'dan kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 24,00, bileşik getirisi yüzde 22,50 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2701, sterlin-dolar paritesi 1,4733, yen-dolar paritesi ise 96,39 düzeyinde seyrediyor.



Avrupa borsalarında endeksler yükseldi



Avrupa borsalarında endeksler, 3 günlük kaybın andından bugün yüksek açıldı.



Borsalarda madencilik, metal ve bankacılık sektörüne ilişkin hisse senetlerinin fiyatlarında artış yaşandı.



FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 2,6, Almanya'nın DAX Endeksi yüzde 2,96, FTSE Endeksi yüzde 3,47, Fransa'nın CAC Endeksi 2,85 arttı.



Rusya Borsası'nda açılışta endekslerde görülen yükselme ile birkaç gündür yaşanan kayıpların büyük bölümünü kapattı. MICEX Endeksi yüzde 7,3 RTS Endeksi de yüzde 9 yükseldi.



Asya borsaları bugün değer kazandı



ABD'de, Başkan George Bush başkanlığında yapılacak küresel ekonomi zirvesine yönelik umutlar Asya'daki diğer borsaların da değer kazanmasında etkili oldu.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı.



Nikkei Endeksi, yüzde 2,72 oranında değer kazanarak 8.462,39 puandan kapandı.

Hang Seng endeksi, Hong Kong borasındaki yatırımcılara iyi sinyaller verdi ve yüzde 3.02 artışla 13620.25 puanda ilk seansı kapattı.



Singapur'un SST endeksi daha düşük bir artışla, yüzde 1.76 ile 1,786.39 puana çıkarken, düşük hacimli alım satımlar dikkat çekti.



Sidney borsası S&P/ASX Asya’daki genel trende uygun olarak, sabah düşüşle açılmasının ardından artışa geçti ve ilk seans boyunca yüzde 1.47’lik artışla 3751.60 puana kadar tırmandı.



Asya borsalarında petrol fiyatları 58 doların üzerinde



Asya'nın en büyük petrol piyasası olan Singapur'da ham petrolün fiyat yeniden 58 doların üzerine çıktı.



Batı Teksas türü hafif petrolün Aralık ayı fiyatı bir ara 59,96 dolara çıktıktan sonra 4 cent artışla 58,28 dolardan günü kapattı.



Uzmanlar petrol fiyatlarının menkul kıymetler piyasasını takip ettiği, menkul kıymetler piyasındaki artışın talepte artışa neden olacağı düşüncesi içinde olduklarını ifade ettiler.



New York borsası düşüşle açıldı



New York Menkul Kıymetler Borsası düşüşle açıldı.



Dow Jones endeksi, yüzde 0,60 oranında değer kaybederek 8.781,81 puandan açıldı.



Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 1,53 oranında düştü.





