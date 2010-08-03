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Ekonomi

Dolar düşmeye devam ediyor

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla parasal gevşemeye gidebileceğine yönelik haberlerin etkisiyle euro ve yen karşında gerilemeye devam ediyor.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla parasal gevşemeye gidebileceğine yönelik haberlerin etkisiyle euro ve yen karşında gerilemeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.32'nin üzerine çıkarken, içeride dolar 1.50 seviyesinin altına geldi. Yen ise dolar karşısında 2010’un zirvesini gördü.
 

The Wall Street Journal'da (WSJ) yayımlanan ve Fed'in, elindeki mortgage'a dayalı menkul kıymetlerin vadesi dolduğunda bu varlıklarda yeniden alıma gideceğini savunan yazı, doların değer kaybında etkili oldu.

 
Yazıda ayrıca, bankanın Hazine tahvili alımı gerçekleştirebileceği de belirtildi.

 
Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre, Fed'in elindeki varlıkları azaltmasının beklendiği bir dönemde yapılacak bu hamle, piyasalarda, parasal gevşeme politikasına yeniden dönüş olarak algılanıyor.

 
Bu beklenti, son günlerde euro ve yen karşısında gerileyen dolardaki değer kaybını artırdı. Avrupa'daki işlemlerde euro/dolar paritesi 1.32'nin üzerine çıkarken, dolar/yen paritesi de 86 seviyesinin altına geldi.

 
İçerde de pariteye bağlı harekete paralel olarak dolar/TL 1.50'nin altına gelirken, euro/TL ise 1.97 seviyesinde bulunuyor.


CUMA KRİTİK GÜN

Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda parasal gevşemeyle ilgili alacağı karar, büyük oranda ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine bağlı olacak.

 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ kıdemli işlemcilerinden Kenichi Nishii yaptığı değerlendirmede, "Fed'in para politikasında daha fazla gevşemeye gideceğiyle ilgili spekülasyonların artması, veri açıklanmadan önce işlemcilerin dolara yoğunlaşmasını zorlaştırıyor" dedi.

 
Japonya merkezli Mizuho Corporate Bankası’nın kıdemli işlemcisi Yuichiro Harada ise, gelişmelere bakıldığında dolar/yen paritesinin 85 seviyesinin altına inme olasılığı bulunuyor” diye konuştu.


Harada, "Kısa vadeli işlemler yapan yatırımcılar, Fed'in gevşek para politikasına yönelik açıklamalar sonrasında dolar/yen paritesinin 85 seviyesinin altına inmesiyle yakından ilgileniyor" dedi.   

 
Harada bununla birlikte, Avrupalı bankalardan gelen son kâr rakamlarının euronun değerlenmesinde etkili olduğunu da belirtti.

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