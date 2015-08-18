Merkez faizi sabit tuttu, dolar 2,89'u da aştı!

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Karar sonrası dolar 2,8850'ye çıkarak rekor kırdı. Durdurulamayan dolar 2.90 seviyesini de aşarak rekorunu bir kez daha tazeledi.

Merkez Bankası'nın faize dokunmaması ve sadeleşmeye yönelik yol haritasını açıklaması sonrasında dolar art arda rekorlar kırdı. Bankalararası piyasada dolar 2,9005'yle tüm zamanların en yükseğini gördü.

Karar önesinde kur 2,8675 düzeyindeydi. MB'nin para politikasında sadeleşmeye yönelik yol haritasını açıklamasıyla kademeli olarak kur 2,9005'le yeni bir rekor kırdı. Kur siyasi belirsizliğin etkisiyle sabah saatlerinde 2,8776 ile rekorunu tazelemişti.

Kararın ardından sepet bazında TL de 3.0379 ile tarihi zirveyi gördü. Merkez Bankası politika faizi ve faiz koridorunda değişikliğe gitmedi. MB açıkladığı yeni yol haritasında faiz koridorunun daraltılacağını açıkladı. Dolar TL karşısında bu yıl yüzde 23 değer kazandı.