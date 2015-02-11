Dolar durdurulamıyor; 2.5161 ile rekor yeniledi

Cari açık verisinin beklentiyi karşılaması ile 2.50'nin altına gevşeyerek gün içinde en düşük 2.4827'yi gören Dolar/TL, saat 17'den sonra yeniden yukarı yönlü hareket ederek 2.5161 ile yeni bir rekora imza attı.

bloomberght'nin haberine göre, Dolar/TL bugün erken saatlerde 2.50'nin altında bir seyir izlemesine karşın, saat 20:43 itibarıyla yüzde 0,22 yükselerek 2.5113'ten alıcı buluyor.



Euro/TL aynı dakikalarda yüzde 0.23 yukarıda 2.8372 liradan fiyatlanıyor, sepet kur 2.6744'te. Euro/dolar paritesi ise düne göre yatay seyrederek 1.1293 dolar düzeyinde.