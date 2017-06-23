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Dolar dolu el çantasını iskelede unuttu

İşadamı, Yalova'ya gittikten sonra ilk feribotla tekrar İstanbul'a döndü

23 Haziran 2017 19:23

Türkmenistanlı işadamı içinde 19 bin 500 dolar bulunan el çantasını Yenikapı'daki İDO iskelesinde unuttu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul'da yaşayan Türkmenistan uyruklu işadamı 59 yaşındaki Murat Agacanof, Yalova'dan otomobil satın almak için Yenikapı'daki İDO iskelesine doğru yola çıktı. Agacanof, satın alacağı otomobil parası olan 19 bin 500 doları yanında taşıdığı el çantasına koydu. 

Paralarını güvenlik kontrol noktasında unuttu

İDO iskelesinde güvenlik kontrolünden geçen Agacanof, paralarının bulunduğu el çantasını X-Ray cihazının yanında unutarak Yalova feribotuna bindi. Feribot hareket ettikten bir süre sonra çantasının yanında olmadığını fark eden Murat Agacanof, hemen 155 polis imdat ihbar hattını aradı. Durumu polise bildiren işadamı, Yalova'ya gittikten sonra ilk feribotla tekrar İstanbul'a döndü. 

Tutanak karşılığı parasını teslim aldı

Bu arada, ihbarı değerlendiren İDO iskelesinde görevli ekipler, Murat Agacanof'a ait içerisinde 19 bin 500 dolar olan çantayı bularak koruma altına aldı. 

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