Dolar dibe vurdu!

T24- ABD'den gelen olumsuz verilerle birlikte Avrupa'daki borç krizine yönelik endişelerin son dönemde azalması, doların euro karşında gerilemesine neden oldu. Euro/dolar paritesi 1.30'a yaklaşırken, pariteye bağlı harekete paralel olarak dolar/TL 1.53'ün altına gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.



ABD'deki olumsuz imalat endeksi verisi ve üretici enflasyonundaki düşüş, ekonomideki toparlanmanın yavaşlayacağına yönelik endişeleri artırırken, dolarda değer kaybını birlikte getirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Philadelphia Fed imalat endeksi, Temmuz ayında 5.1 seviyesine indi. Haziran ayında yüzde 8.1 olan endeksin Temmuz ayında daha da artması bekleniyordu. Bununla birlikte, ülkede Haziran'da üretici fiyatları endeksi (ÜFE) yüzde 0.5 geriledi ve Şubat'tan bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı. ÜFE aynı zamanda üst üste üç ay gerilemiş oldu.

Diğer taraftan ABD'de Haziran'da sanayi üretimi yüzde 0.1 artması sürpriz yarattı. Analistlerin beklentisi bu verinin yüzde 0.1 azalması yönündeydi.

EUROYA GÜVEN ARTIYOR



Bu gelişmelerle birlikte euro bölgesine yönelik olumlu haberler de euronun değer kazanmasında etkili oldu. Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın son günlerde gerçekleştirdiği başarılı tahvil ihaleleri ve bankalara yönelik stres testlerinin iyimser bir tablo çizeceği beklentisi bu havanın oluşmasındaki başlıca unsurlar oldu.



ING Financial Markets'in Londra'daki döviz işlemleri masası şefi Chris Turner yaptığı değerlendirmede, "İnsanlar, Avrupalıların uygulamaya koyduğu önlemlere bakıyor... Bu önlemler yatırımcıları yatıştırmış gibi görünüyor" dedi.





HEDEF 1.30 SEVİYESİ



Euro bu gelişmelerle dolar karşısında 1.29'un üzerine çıkarken, yeni hedefin psikolojik sınır olarak görülen 1.30 seviyesi olduğu belirtiliyor.

Haziran başında gördüğü 1.18 seviyesiyle son dört yılın en düşüğüne gerileyen euro/dolar paritesi o günden beri istikrarlı bir artış sergiliyor.



İçerde de pariteye bağlı hareketle, doların lira karşısındaki gerilemesi devam etti, euro ise yükseldi. Güne 1.53 seviyelerinden başlayan Dolar/TL, bankalar arası kotasyonlarda 1.53'ün altına geriledi ve son iki ayın en düşüğünü gördü. Euro/TL 1.99 sınırına dayandı.