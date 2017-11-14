Dolar da faiz de yükseliyor

Küresel gelişmeler ve yüksek enflasyonla dolar 3.87 lira seviyesinden işlem görüyor. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi de dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.70, valörde son işlemde yüzde 13.82 ile yüzde 14.0 sınırına yaklaştı.

ABD ekonomisinde gelişmelere bağlı olarak küresel düzeyde yükselen dolar, Türkiye’de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının etkisiyle 3.87 liranın, Euro 4.52 liranın üzerinde. Faiz de yükseliyor.

ABD ekonomisindeki olumlu gelişmeler ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık’ta 0.25 puan artıracağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Merkez Bankası’nın dün açıklanan beklenti anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de yılsonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 9.89 düzeyinden yüzde 10.68’e, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 8.52’den, yüzde 8.65’e ve 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 7.98’den yüzde 8.25’e çıktı.

ABD para birimi geçen hafta tırmandığı 3.90 düzeyinden yeni haftaya 3.86-3.87 lira aralığına çekelerek başladıktan sonra 3.88’in üzerine çıktı. Yeni günde 3.8795 lira ile 3.88 lira sınırına yaklaşırken, dün 4.5358 lira ile yeni rekor düzeye tırmanan euro da yeni güne 4.52-4.53 lira aralığında başladı.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi de dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.70, valörde son işlemde yüzde 13.82 ile yüzde 14.0 sınırına yaklaştı.