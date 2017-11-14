T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar da faiz de yükseliyor

Dolar 3.87 liranın, Euro 4.52 liranın üzerinde

14 Kasım 2017 13:09

Küresel gelişmeler ve yüksek enflasyonla dolar 3.87 lira seviyesinden işlem görüyor. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi de dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.70, valörde son işlemde yüzde 13.82 ile yüzde 14.0 sınırına yaklaştı.

ABD ekonomisinde gelişmelere bağlı olarak küresel düzeyde yükselen dolar, Türkiye’de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının etkisiyle 3.87 liranın, Euro 4.52 liranın üzerinde. Faiz de yükseliyor.

ABD ekonomisindeki olumlu gelişmeler ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık’ta 0.25 puan artıracağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Merkez Bankası’nın dün açıklanan beklenti anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de yılsonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 9.89 düzeyinden yüzde 10.68’e, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 8.52’den, yüzde 8.65’e ve 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 7.98’den yüzde 8.25’e çıktı.

ABD para birimi geçen hafta tırmandığı 3.90 düzeyinden yeni haftaya 3.86-3.87 lira aralığına çekelerek başladıktan sonra 3.88’in üzerine çıktı. Yeni günde 3.8795 lira ile 3.88 lira sınırına yaklaşırken, dün 4.5358 lira ile yeni rekor düzeye tırmanan euro da yeni güne 4.52-4.53 lira aralığında başladı.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi de dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.70, valörde son işlemde yüzde 13.82 ile yüzde 14.0 sınırına yaklaştı.

 

ETİKETLER

dolareuroekonomimerkez bankasıfaiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24