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Ekonomi

Dolar da, altın da düşüyor

Dolar TL karşısında uluslararası piyasalarda 2,0375 TL'den işlem görürken, Suriye endişeleri ile uluslararası piyasalarda ons başına 1440 dolara dayanan altında da geri çekilişler yaşanıyor

29 Ağustos 2013 12:41

Küresel piyasalarda Suriye'ye müdahale gerginliği ile iki gündür hızlı bir yükseliş yaşayan dolarda bugün kısmi bir geri çekiliş yaşanıyor.

Dün Suriye gerginliği nedeniyle Türk Lirası karşısında 2,0720 TL ile tarihi rekorunu kıran dolar Suriye’ye müdahalenin sınırlı olacağı beklentilerinin güçlenmesiyle geri çekilmeye başladı. Dolar şu dakikalarda uluslararası piyasalarda 2,0375 TL'den işlem görüyor.

Suriye konusunda henüz kesin kararın verilmemiş olmasının yanında ABD'den gelen Temmuz ayı Bekleyen Konut Satışları rakamlarının da beklentilerin üstünde yüzde 1,3 azalması da doların düşüşünde etkili oldu.

Dolar dün sadece TL karşısında rekorlar kırmamış, Hindistan Rupisi'nde ise 18 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

 

Suriye endişeleri azaldı altın da düştü

 

Öte yandan, dün Suriye konusunda yaşanan endişeler nedeniyle uluslararası piyasalarda ons başına 1440 dolara dayanan altında da geri çekilişler yaşanıyor. Uzmanların, Suriye'deki gelişmelere paralel fiyatının seyir değiştirebileceğini belirttiği altın, şu dakikalarda 1411 dolardan işlem görüyor.

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