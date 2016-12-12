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Dolar 'büyüme' verisinin ardından yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL 2 Aralık'ta 3.5935 ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü

12 Aralık 2016 13:31

27 çeyrektir kesintisiz olarak büyüyen Türk Ekonomisi'nin 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 küçülmesi sonucu dolar 3.53 seviyelerine çıktı.

Terör saldırısı sonrası yükselmesi ardından hafifçe gerileyen dolar/TL, beklentinin çok altında gerçekleşen büyüme verisi ardından gün içi rekorunu tazeleyerek 3.53 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL 2 Aralık'ta 3.5935 ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

Türkiye GSYİH'si 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 küçülerek yüzde 0.3'lük büyüme beklentisini karşılayamadı. Aynı zamanda açıklanan cari işlemler dengesi verisine göre ise Türkiye Ekim ayında 1.68 milyar dolar cari açık verdi. Bloomberg anketine katılan uzmanların beklentisi 1.70 milyar dolar cari açık verileceği yönündeydi.

Singapur'da Oanda Corp. kıdemli traderı Stephen Innes, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, "Türk Lirası riske duyarlı bir para birimi ve siyasi riskler hızlanacak" dedi ve "Gelişen piyasasalar kısa vadede, ABD faizinin yönü konusunda görüşümüzün güçlenmesi ile birlikte sıkıntı çekmeye devam edecek" şeklinde görüş bildirdi.

Bu hafta küresel piyasalardaki en önemli gündem maddesi Fed toplantısı olacak. 13 - 14 Aralık'taki toplantıda faiz oranlarının bu yıl ilk kez artırılması bekleniyor. Faiz artış beklentileri, doların küresel anlamda güçlenmesinde etkili oluyor. Fed kararı piyasaların kısa vadeli hareketi açısından belirleyici olacak.

TSİ 10:20'de yüzde 1.50 yukarıda 3.5297 seviyesinden işlem gören dolar/TL, gün içinde en yüksek 3.5324 seviyesini gördü.

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