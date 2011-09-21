Dolar bugün 1.81'e kadar çıktı!

T24 - Dolarda dün S&P'nin not artışı ile başlayan düşüş kısa sürdü. Dolar kuru bugün yönünü tekrar yukarı çevirerek 1.81 TL'ye kadar yükseldi.



Uzmanlar, özellikle yurtdışında gelişmekte olan ülke para birimlerine satışlar geldiğini ve bunun etkisinin içeride de göründüğünü belirtiyor. Gün içinde en yüksek 1.81 TL seviyesini gören dolar kapanışta 1.8060 TL seviyelerinden el değiştirdi.



Osmanlı Menkul Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, dolardaki hareketi net olarak bir yere bağlamanın zor olduğunu söyledi. Salar, "Ancak yükselişteki en önemli iki etkenin yurtdışında gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan hareket ile Merkez Bankası'nın bugün ihale açmaması olduğunu söyleyebiliriz" dedi.





S&P kararı ekstra bir gelişmeydi



Dün S&P kararının borsada ekstra alındığını fakat döviz piyasasının daha dengeli davrandığına işaret eden Salar, şöyle konuştu:



"Döviz için önümüzdeki günlerde yurtdışına bakmaya devam edeceğiz. Asıl belirleyici olan küresel piyasalar. Biraz sakinleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede kur konusunda da bir hedef vermek zor. Merkez Bankası'nın yarın ihale açıp açmayacağı ve tutarı hareketin yönünde etkili olacak."



Global Menkul Değerler Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, dolardaki yaşanan hareketin çok normal, hatta az bile olduğunu söyledi. Özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde ciddi satışlar olduğuna dikkat çeken Uskuay, şöyle devam etti:



"Bizim Ağustos'ta yaşadığımız değer kaybını onlar Eylül'de yaşıyor. Son bir haftada Güney Afrika para birimi yüzde 6, güney Kore yüzde 4.40, Brezilya Real'i yüzde 3.55 değer yitirdi. Bizdeki kayıp ise sadece yüzde 1.25





1.75’in altı zor



Yurtdışındaki hareketin güçlü olduğunu belirten Uskuay, "Ben içeride değer kaybının kademeli olarak devam etmesini bekliyorum. Bundan sonra dolarda 1.75 TL'nin altı çok zor. Dolar yavaş yavaş yukarı çıkacaktır. Eğer Merkez Bankası faiz indirirse de dolarda 2 lirayı görürüz" dedi.





Piyasa merkezi yokluyor



Ekonomist Ali Ağaoğlu ise piyasanın Merkez Bankası'nı test ettiğini söyledi.



Teknik olarak doların 1.8030 TL'nin üzerine çıktığında yükselmesi gerektiğini anlatan Ağaoğlu, "Ancak Merkez Bankası dünkü 350 milyon dolarlık alım hamlesi ile kendisi için önemli olan seviyeyi göstermiş oldu ve elini belli etti. Bugün de hiç alım ihalesi açmadı. Şu anda piyasa Merkez'i test ediyor. Bundan sonraki dönemde Merkez Bankası piyasanın içinde kalmak zorunda" dedi.





Yurtdışında ciddi satışlar



Toronto Dominio Bank Trader'ı Süha Yaygın, Polonya, Macaristan, Güney Afrika gibi ülkelerin para birimlerinde ciddi satışlar olduğunu söyledi.



Bu akşamki FED toplantısının önemli olduğuna işaret eden Yaygın, "FED'in herhangi bir şey yapmayacağı beklentisi ile yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerden çıkıyor. Eğer beklenti gerçek olursa önümüzdeki günlerde gelişmekte olan ülkelerde dalgalanma devam edecek ve çıkış hızlanacak"dedi.





