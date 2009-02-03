‘Dolar bu yıl güçlü kalır’

İşten çıkarmada 9 bin 200 kişi ile ABD bankaları arasında ikinci sırada yer alan ABD'li yatırım bankası JP Morgan, 2009’dan umutlu.Davos’ta konuşan JPMorgan Chase Başkan Yardımcısı William Daley, ABD’de bu yıl az da olsa büyüme olabileceğini belirterek, “Obama’nın paketi ABD halkında güven yarattı.Problemlerin çözümüne yönelik iyimser bir hava yarattı. Evet belki resesyondan çıkmak uzun sürecek ama bu yıl ABD’de tüketim eğiliminde bir kıpırdanma, artış görebiliriz. Bu da ekonomiye biraz büyüme getirir. Yıl genelinde de doların güçlü kalacağını düşünüyorum” dedi.Daley, ABD’de tüketicilerin borçlanmayı azaltmalarının bankaların kârlılığına olumsuz yansımakta olduğunu söyledi. JP Morgan’ın 2008’in son çeyreğindeki kârı yüzde 76 düşüşle 702 milyon dolara gerilemişti.Daley, “Yine de ABD’deki bankalar arasında en güçlü durumda olan biziz. Evet global bir bankayız, dünyadaki tüm gelişmelerden etkileniyoruz ama sermayemiz iyi durumda ve şubeleşmeye devam ediyoruz” diye konuştu.Daley, geçen yıl ABD bankalarının yaşadığı sıkıntıları bu yıl daha yaygın olarak Avrupalı bankaların yaşayacağını söyledi.