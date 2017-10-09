Dolar borcu olan vatandaş şimdi ne yapmalı?

Türkiye ile ABD'nin vizeleri karşılıklı olarak durdurmasıyla başlayan krizin etkisi dolara da yansıdı. Dün akşam 3.60 bandında seyreden dolar, vizelerin durdurulmasından sonra 3.71 seviyesine kadar sıçradı. Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Uğur Gürses, dolar borcu olanlar için, "Biraz sakinleştikten sonra, yani alıcı ve satıcıların dar bir fiyat aralığında birbirine yaklaştığında, yakın fiyat vermeye başlamaları halinde, fiyatlar oturur; borcu olanların da bunu gördükten sonra, dalga boyutunun daralmasından sonra karar vermeleri en doğrusudur" yorumunda bulundu.

Gürses'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Her zamanki gibi; ilk dalgalanmalar hep geniş bir bant içinde olur. Böyle durumlarda fiyat oluşumu zaman alır. Biraz sakinleştikten sonra, yani alıcı ve satıcıların dar bir fiyat aralığında birbirine yaklaştığında, yakın fiyat vermeye başlamaları halinde, fiyatlar oturur; borcu olanların da bunu gördükten sonra, dalga boyutunun daralmasından sonra karar vermeleri en doğrusudur.