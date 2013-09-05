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Ekonomi

Dolar bir rekor daha kırdı, 2,08'e yükseldi

Uluslararası piyasalarda dolar TL karşısında 2.0844 TL'den işlem görerek 2.08 seviyesini de geçti ve tarihi rekorunu yeniledi. Döviz sepetinde de 2.41 TL seviyesi aşıldı

05 Eylül 2013 14:36

Suriye gerginliğinin piyasalara hakim olmasıyla birlikte dolar TL karşısında yeni tarihi zirvesine ulaştı. Dolar TL'ye karşı 2.0844 TL'ye yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Suriye'ye müdahale gerginliğinin tırmanmasıyla G-20 zirvesi öncesi dolar TL karşısında rekorunu yeniledi. Uluslararası piyasalarda dolar TL karşısında 2.0844 TL'den işlem görerek 2.08 seviyesini de geçti ve tarihi rekorunu yeniledi. Döviz sepetinde de 2.41 TL seviyesi aşıldı.

Piyasalarda Suriye'ye müdahale geriliminin hissedildiği belirtiliyor. Öte yandan analistler Merkez Bankası'nın ekonomistlere yaptığı sunumda sadece Rezerv Opsiyon Mekanizması ve yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkları işaret edilmesinin yükselen kura karşı yetersiz kalabileceği endişelerini de yükselttiğini belirtti.


ABD verileri kritik


Yarın TSİ 15:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamları da doların seyri için büyük önem taşıyor. ABD'de bu yıl aylık ortalama olarak 192 bin kişi yeni iş yaratıldı. Uzmanlar bu rakamın Ağustos tarım dışı istihdam verilerinde aşılması durumunda ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alım programını yavaşlatma konusunda erken davranabileceğini belirtiyor. Bu durumda da TL karşısında doların daha çok artmasından korkuluyor.

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