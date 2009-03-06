Dolar bir haftada yüzde 4.83 yükseldi

Geçen hafta yatırım araçları ne oldu: İMKB hisseleri ortalama yüzde 3.36 değer yitirdi. Lira karşısında dolar 4.83, Euro 5.17 değerlendi.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB)işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,36 değer yitirdi.



İMKB'de Bileşik Endeksi, haftalık bazda 806,57 puan düşerek, 24.026,59 puandan 23.220,02 puana geriledi.



Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ile Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı yüzde 2,90 arttı.



Önceki hafta sonu 51,70 TL olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 53,20 TL'den, 345,00 TL olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 355,00 TL'den haftayı tamamladı.



Kapanışta bugün, Amerikan Dolarının satış fiyatı haftalık bazda yüzde 4,83, avronun satış fiyatı da yüzde 5,17 yükseldi. Doların kapanıştaki satışı 1,7800 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı, avronun satış fiyatı da 2,2580 TL oldu.



Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,08 değer kazandı. (A) tipi endeks haftalık bazda yüzde 1,68 düşerken,(B) tipi endeks yüzde 0,26 yükseldi.



İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,20 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.



Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,26'yı buldu.



Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 11,6 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,20 oldu.

