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Ekonomi

Dolar bir hafta sonra tekrar 2 liranın altında

Dolar bir haftadan sonra yeniden 2 liranın altına geriledi

03 Ekim 2013 13:19

ABD'de bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle değer kaybeden dolar, iç piyasada da düşerek bankalararası piyasada 1,9945 liradan işlem görmeye başladı.
 
ABD'de bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle değer kaybeden dolar, iç piyasada da düşerek bankalararası piyasada 1,9945 liradan işlem görmeye başladı.
 
Para birimleri sepeti karşısında sekiz ayın en düşük seviyesine yakın işlem gören dolar, İtalya'da siyasi krizin aşılmasıyla güçlenen Euro'ya karşı da değer kaybetti.
 
Euro/dolar paritesi 1,3605 seviyesinde bulunuyor.

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