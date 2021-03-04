Dolar, bir buçuk ay sonra 7,50 liranın üzerine çıktı

Döviz kurlarındaki yükseliş hareketi bugün de devam ediyor. Dün, piyasaların kapanışına doğru 7.45 seviyelerine dayanan dolar/TL, bugün 18 Ocak'tan bu yana ilk kez 7.50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 9.05 liraya kadar ulaştı.

Son haftalarda 6.90-7.49 arasında oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, ABD tahvil getirilerinin yüzde 1,4'lü seviyelerden yeniden yüzde 1.5'e doğru yükselişe geçmesi ile son 24 saatte yine yönünü yukarıya çevirdi.

Son olarak 18 Ocak'ta 7.50'nin üzerinde bulunan dolar/TL kuru, o tarihten bu yana ilk kez 7.50'nin üzerini gördü. Haftanın ilk gününde 7.21 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, şubat ayı ortasında son 6 ayın en düşük seviyeleri olan 6.98'e kadar çekilmişti.

Dün bir kez daha 9 liranın üzerini test eden euro/TL, bugün 9.05'in üzerine çıktı.