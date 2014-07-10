Dolar bir ayın en düşüğünde

Amerika Merkez Bankası Fed'in iyimserliği ve petrol fiyatları ile gerileyen kur 2,1149'la bir ayın en düşüğünü gördü.

Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle Haziran ortasında 2.15 seviyesini aşan dolar/TL, petrol fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Haziran toplantı tutanakları sonrası oluşan iyimserlikle bugün güne bir ayın en düşük seviyesinden başladı.

Bankacılar açıklanan Fed tutanaklarının, bankanın nicel gevşemenin sonlandırılmasında ve faiz artırımlarına başlanmasında acelesi olmadığını gösterdiğini söylediler.

Dün akşam saatlerinde 2,1250 seviyesinde olan dolar/TL bugün 2,12'nin altına geriledi. Fed ardından en düşük 2,1149'u test eden dolar/TL en son 13 Haziran'da bu seviyeden işlem görmüştü.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed tutanaklarında ABD ekonomisinin büyüme konusunda daha iyiye gittiğine yönelik açıklamalar ve ilk faiz artışına ilişkin net bir zaman belirlenmemesi genelde piyasalarda olumlu algılandı. Fed ardından piyasalarda genel bir iyimserlik gözlendi" dedi ve ekledi: "Jeopolitik riskler ortaya çıkmasının ardından ilk kez 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş durumdayız. Bu teknik seviyenin aşağı kırılmasından petrol fiyatlarındaki düşüş de önemli paya sahip."

Bankacılar, Fed tutanaklarının önümüzdeki dönem faiz kararlarına ve genişleme yanlısı politikalardan çıkışın zamanlamasına ilişkin ipuçları içerebileceğini, bu kapsamda küresel piyasalarda yön belirleyici olabileceğini öngörüyorlardı.