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Ekonomi

Dolar bir ayda yüzde 9 değer kazandı İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2011 12:58

-Dolar bir ayda yüzde 9 değer kazandı İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Serbest piyasada doların satış fiyatı 1,9000 liralık seviyelere yaklaşırken, aylık değer artışı yüzde 8,94 oldu. Eylül ayı başında 1,7330 lira düzeyinde işlem gören doların satış fiyatı 1 ay içinde yaklaşık yüzde 8,94 oranında artarak bugün Türk Lirası karşısındaki tarihi rekorunu yenileyerek sabah 1,8880 liradan açıldı. Dolar 26 Eylül Pazartesi gününe göre, 1,8560 liralık seviyelerden yükseliş eğilimini sürdürerek, bir haftada yüzde 1,72 oranında değer kazandı.

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