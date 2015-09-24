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Ekonomi

Dolar bayram tatili yapmadı: 3.07 lira

Fed Başkanı Janet Yellen'ın bu yıl faiz artırımına taraftar olup olmadığının ortaya çıkabileceği konuşması öncesi, dolar hareketlendi

24 Eylül 2015 18:13

Dolar/TL kuru 3.0737'ye kadar çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki bu yükseliş büyük ölçüde yurtdışı piyasalardaki yükselişten kaynaklandı.

Lira dolar karşısında daha sonra biraz güç kazanmasına karşın, TSİ 14:40'de yüzde 0.7 aşağıda 3.0589 seviyesinde seyrediyordu.

Bloomberght’de yer alan habere göre; dolar önemli para birimleri karşısında, Fed Başkanı Janet Yellen'ın bugün yapacağı ve bu yıl faiz artırımı taraftarı olup olmadığının ortaya çıkabileceği konuşma öncesi, 6.5 haftanın en yüksek seviyesi yakınında kaldı.

Öte yandan, bayram dolayısıyla işlem hacminin de düşük olması hareketlerin normalden daha volatil gerçekleşmesine neden oldu.

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