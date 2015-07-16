Dolar bayram öncesi 2,65'in üzerinde

ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarıyla dün yönünü yukarı çeviren kur bugün hacimsiz piyasada yatay bir seyir izlendi.

Ramazan Bayramı öncesi yarım günlük işlemlerde piyasada anlamlı bir değişim yaşanmadı. Güne 2.65 civarında başlayan dolar/TL saat 12.10'da 2.6473/2.6485 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL bu sabah güne 2.7712/2.7725, euro/TL ise 2.8918/2.8936 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 2.77'nin hemen altında euro/TL ise 2.89'un hemen altında günü tamamladı.