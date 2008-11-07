Dolar arttı, borsa düştü

ABD’de işsizlik 14 yılın zirvesinde

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5480 YTL, Euro 1,9700 YTL'den güne başladı. Akşam saatlerinde dolar 1,55 YTL, Euro 1,97 YTL’den işlem gördü.Serbest piyasada dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5300 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,9580 YTL olmuştu.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,65 oranında değer yitirdi.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 725,56 puan gerileyerek 26.648,17 puandan kapandı.Gösterge kağıdı 23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,05'e, bileşik getirisi yüzde 21,63'e çıktı.Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getiri yüzde 22,71, bileşik getiri yüzde 21,32 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2757, sterlin-dolar paritesi 1,5704, yen-dolar paritesi ise 97,54 düzeyinde seyrediyor.Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, Kanada Doları dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.Asya borsalarında seanslar çok hareketli geçti. Sabah açılışında yüzde 10'a kadar düşüşler yaşandı, ilerleyen saatlerde toparlanma yaşandı.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı. Nikkei endeksi, yüzde 3,55 oranında değer kaybederek, kapanışta 8.583,00 puana geriledi. Borsanın değer kaybetmesinde, New York Borsasındaki düşüş etkili oldu.Topix endeksi 15.43 puan geriledi ve 893.87 puanda kendini buldu.Diğer Asya borsaları da Japonya'daki hareketlilikten etkilendi. Hong Kong endeksi Hang Seng düşüşle açıldıktan sonra, Japonya’dan gelen trende uyum sağladı ve yükselişe geçti. İlk seansı yüzde 0.64 yükselme ile kapattı. Gün sonunda borsada işlem gören birçok ticari bankanın faiz indirimine gitmesi etkisi ile yüzde 3,3 oranında değer kazandı.Singapur SST endeksi yüzde 0.91 kayıpla seansı bitirirken, Avustralya S&P/ASX yüzde 3.22 kaybetti ve 4000 puanın altına düşme riskiyle karşı karşıya.Avrupa Borsaları, Asya borsalarında endekslerde görülen yükselişlerin etkisi ile yükseliş trendi içinde açıldı.FTSE 100 Endeksi yüzde 1,1, Almanya'nı Dax Endeksi yüzde 0,6, Fransa'nın CAC-40 Endeksi yüzde 8,49 oranında değer kazandı.İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda olan New York'ta endeksler açılışta yükseldi.ABD'de bugün açıklanan işsizlik rakamlarının, beklenin üzerinde açıklanmasına karşın hisse senedi fiyatlarının düşük olması nedeniyle yatırımcıların borsaya alım yönünde dönmeleri endekslerin yükselmesine neden oldu.Açılıştan kısa bir süre sonra Dow Jones Endeksi 89,92 puan artarak 8.785,71 puana, teknoloji endeksi Nasdaq 16,80 puan yükselerek 1.625,50 puana çıktı.