Dolar altı yılın zirvesini gördü

GM'in iflasın eşiğinde olduğunu açıklaması yükselişte etkili oldu

Bankalararası piyasada da dolar 1.75 ile Haziran 2006’dan beri en yüksek seviyesinde

Borsada günlük kayıp yüzde 3.78 oldu

Faiz



Parite

Asya ve Avrupa borsaları geriledi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü

Amerikan otomotiv devi General Motors'un iflasını isteyebileceğini açıklaması piyasaların ateşini yükseltti. Dolar yükseldi ve borsada kayıplar yaşandı. Kasım 2008'den bu yana 1,75 TL'nin üzerine çıkmayan dolar bir ara ulaştığı 1,7620 değeriyle Mart 2003'ten beri en yüksek seviyeyi gördü, borsa günü yüzde 3.8 kayıpla kapadı.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7270 TL olan dolar, güne 1,7350 TL'den, 2,1710 TL olan avro 2,1650 TL'den başlamıştı.General Motors , ABD sermaye piyasaları düzenleme komisyonuna (SEC) yaptığı başvuruda şirketin mali yeterliliği olan bir kuruluş olarak faaliyetine devam etme konusunda önemli endişeleri olduğunu açıkladı.Şirket, mali yeterliliği kaybetmesi durumunda ABD iflas yasası kapsamında başvuruda bulunabileceğini belirtti ve ABD devletinden ek kredi istedi.Bu açıklama sonrasında borsalarda satışlar hızlandı ve dolara talep arttı. Küresel hisse senedi piyasalarındaki satış dalgasıyla Avrupa borsalarında yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşandı.İMKB de olumsuz havanın etkisiyle 22 bin 896 puana kadar inerek, Kasım'dan bu yana en düşük düzeyi gördü. Borsa günü yüzde 3.78 düşüşle tamamladı. İMKB Ulusal 100 Endeksi 904 puan gerileyerek 23 bin 35 puana indi.ABD borsaları yüzde 2'ye yakın düşüşle açıldı. ABD vadeli hisse senedi piyasalarında da yüzde 1'in üzerinde düşüşler var.Artık her tarafa gidebiliriz; dünyayı takip ediyoruz. Doların 1,80'in üzerine gitmesi sürpriz olmaz. 1,80'in üzerine çıktığımızda hükümet, IMF görüşmelerinde ivme kazanır diye umuyoruz. Kurun hızlı gerilemesi için dünyada çok ciddi bir ferahlama gerekiyor. 1.70'in altını görmek zor.Biraz fazla hızlı yukarı çıktık. Bazı psikolojik seivyeler vardır, kur buradan aşağı süzülebilir. Çok hızlı bir çıkış yaşadık. Bu çıkış ne kadar devam eder, bunu kestirmek mümkün değil. İyi haberlerin gelmesi lazım ki aşağı inelim. Ancak kurda yeni bir rekor biraz zor görünüyor.1,77'nin psikolojik sınır olduğunu belirterek, "Bu seviyenin geçilmesi çok önemli olur. 1,77'yi aşarsa kur daha da yukarıya gider. Ancak şu an için kurun daha yukarı çıkmasını beklemiyorum.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,7420 TL, en yüksek 1,7470 TL, satışta en düşük 1,7510 TL, en yüksek 1,7540 TL seviyesinde bulunuyor.Dolar kotasyonları 1,75 ile Haziran 2006'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,78 oranında değer yitirdi.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 748,29 puan düşereK 23.035,95 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 3,15 oldu. İlk seanstaki 156,42 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 904,71 puan geriledi.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,07 puan düşerek yüzde 15,08'e indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,82'den kapandı.Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,90, bileşik getirisi yüzde 15,15 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2558, sterlin-dolar paritesi 1,4080, yen-dolar paritesi ise 99,27 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi yüzde 1,95 (142,53 puan) artarak 7.443,49 puana yükseldi.Avustralya ve Tayvan'da borsalar yükselirken, Çin'de borsa yüzde 1, Güney Kore'de yüzde 0,1, Hong Kong'da yüzde 0,4 değer kaybetti.Singapur ve Hindistan'da da borsalar geriledi.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 2,32, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,26 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,92 geriledi.Brüksel'de borsa yüzde 0,72 gerilerken Madrid'de yüzde 2,21'ye indi.ABD tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,26 azalarak 44,12 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,28 dolar gerileyerek varili 44,84 dolardan işlem görüyor.Dünya GM'in açıklamasıyla çalkalanırken, merkez bankaları faiz silahını kullanmaya devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası (BOE) gösterge faizi 0.5 puan indirerek tarihi düşük seviye olan yüzde 0.5'e çekti.Merkez Bankası İngiltere ekonomisinin para arzının artırılarak desteklenmesi için 75 milyar sterlin değerinde menkul kıymet alım imkanının başlatılacağını açıkladı. BOE, son faiz indirim kararıyla gösterge faizi altı ayda 4.5 puan indirmiş oldu.Avrupa Merkez Bankası (ECB) da, faizi 0.5 puan düşürerek yüzde 1.5'e indirdi ve tarihin en düşük düzeyine çekti.