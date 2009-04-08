Dolar akşam 1.59'a geriledi

İstanbul serbest piyasada dolar akşam saatlerinde 1.5930’a geriledi, Euro 2.1130 liradan satılıyor. Uzmanlar, ‘IMF anlaşması gerçekleşmezse dolar 1.70’in üzerine çıkabilir’ diyor. Borsa günü yüzde 4.84 artışla kapadı.

İyimserlik kısa sürdü, dolar:1.61 (7 Nisan 2009)



İstanbul serbest piyasada dolar 16100, Euro 2.1250 liradan güne başlamış; serbest piyasada dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6120 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1370 lira olmuştu.



Geçen hafta dolarda düşüşe ve borsada yükselişe neden olan piyasalardaki olumlu hava kalıcı olmadı. Uzmanlarca, yönü Türkiye-IMF ilişkilerinin belirleyeceği söylenirken IMF anlaşmasının kısa sürede gerçekleşmemesi halinde doların yeniden 1.70 TL'nin üzerine çıkacağı belirtiliyor.



Bugün dış piyasalar ABD'den gelmeye başlayan bilançoları izlemeye aldı. Alcoa'nın beklenende kötü gelen ilk çeyrek performansı ve General Motors'un iflas hazırlığı içinde olduğuna ilişkin haberler yurtdışında satış baskısı yarattı. Güne düşüşle başlayan İMKB ise günü artışla tamamladı.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,6045 TL, en yüksek 1,6070 TL, satışta en düşük 1,6115 TL, en yüksek 1,6140 TL olarak belirlendi.



Borsa günü yüzde 4.84 artışla kapadı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi yüzde 4,84 artışla 27.654 puandan kapandı. Böylece endeks 2 ay önceki seviyelerini tekrar yakaladı.



Bileşik Endeks, 27.000 puanın üstündeki bundan önceki kapanışını 27.040,47 puanla 9 Şubat Pazartesi günü yapmıştı. Seans içindeki 27.000 puanlı seviyeler ise 3 Nisan Cuma günü görülmüştü.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 1.275,95 puan yükselerek 27.653,58 puandan kapandı. İMKB'de işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 4,84 oranında değer kazandı.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 13,95, bileşik getirisi yüzde 13,24 seviyesinde bulunuyor.



Hazinenin dün düzenlediği 22 ay vadeli tahvil ihalesinde satılan bu tahvilin, ihalede gerçekleşen basit getirisi yüzde 14,08, bileşik getiri yüzde 13,35 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3214, sterlin-dolar paritesi 1,4669, yen-dolar paritesi ise 99,91 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo borsası düşüşle kapandı



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi, yüzde 3,12 oranında değer kaybederek, kapanışta 8.557,40 puana geriledi. Borsanın gerilemesinde, Wall Street'teki düşüş ile ABD Dolarının yen karşısındaki değer kaybı etkili oldu.



Petrol fiyatları 48 dolara geriledi



Ham petrolün Mayıs ayı varil teslim fiyatı, 1 dolar 11 sentlik gerilemeyle 48,05 dolara indi.

Petrolün gerilemesinde, küresel ekonomideki durgunluğun ne zaman sna ereceğine dair netliğin oluşmaması etkili oldu.



New York Borsası güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında düne göre Dow Jones Sanayi Endeksi 46 puan artarak 7.835,00 puan oldu.



Açılışta Nasdaq Teknoloji Endeksi de 21 puan değer kazanarak 1.583,00 puana ulaştı.



