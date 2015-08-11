Dolar ağustos ayının en düşüğünde

Dolar/TL, koalisyon görüşmelerinin sürmesi ve cari açıktaki iyileşmenin devam etmesinin desteği ile 2,7603 ile ağustos ayının en düşük seviyesini gördü.

Yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artışına gidebileceği beklentisinin kuvvetlenmesi ve yurt içinde jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle dolar karşısında değer kaybeden TL, AK Parti ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin devam etmesi ve cari açıktaki iyileşmeden bulduğu destekle toparlandı.



Dün güne 2,7791 seviyesinden başlayan ve gün içinde 2,7954'e yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koalisyon görüşmeleri kapsamında bir araya gelmesinin ardından yapılan açıklamada perşembe ya da cuma günü iki liderin tekrar görüşeceklerinin bildirilmesiyle 2,7653 seviyesine kadar geriledi.