Dolar, ağustos ayından bu yana ilk kez 3,02'nin üzerinde

Moody's'in not indirimi ardından TL'den başlayan çıkışlar devam ederken, yeni haftaya 3 seviyesinin hemen üzerinde başlayan dolar/TL, beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği algısı oluşturmasıyla öğleden sonra 3.02'yi aştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bankacılar, Moody's'in not indirimi ardından başlayan yabancı çıkışlarının halen devam ettiğini, buna karşılık yerli döviz satışının artık görülmemesi nedeniyle dolar/TL'nin yükseldiğini ve TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştığını belirtiyor.

Bir bankacı, "Moody's sonrası yabancı yatırımcı çıkarken yerliler döviz satıyordu. Şu anda yerliler de satmıyor. Diğer taraftan TCMB faiz indirmeye devam edecek, tahvil faizleri daha düşecek diye düşünüp elindeki tahvili tutan yabancılar var. Onlar da bu tahvillere karşılık dolar alarak kendilerini korumaya alıyorlar" dedi.

Tüketici fiyatları Eylül'de gıda fiyatlarındaki yüzde 0.7 düşüş öncülüğünde beklentilerin oldukça altında yüzde 0.18 artarken, veri TCMB'nin faiz indirimlerine Ekim ayında da devam edeceği yönündeki beklentileri de kuvvetlendirdi.

Başka bir bankacı ise, "Moody's sonrası dolar/TL'nin 3 seviyesinde olması zaten normal. Böyle giderse bant aralığımız da 3.00-3.05 olur. Petrol fiyatları yüksek seyrediyor, enflasyon düştü ama gıda fiyatları halen oynak ayrıca TCMB'nin faiz indirimlerine devam etme ihtimali yüksek" dedi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından üretim seviyesinin kısılmasına dair varılan anlaşmayla beraber Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye yükselirken, analistler şu anki arz fazlasının uzun süreli bir ralliyi engelleyebileceğini belirtiyor.

Brent ham petrolünün LCOc1 varil fiyatı 50.90 dolara kadar yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artış başta petrol ihracatçıları olmak üzere gelişmekte olan ülke piyasalarına olumlu yansısa da, Türkiye'nin enerji maliyetlerini artırması nedeniyle TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor.

Diğer taraftan piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının yaklaştığı beklentisi ile Deutsche Bank'a yönelik gelişmeler etkili oluyor.

Bu sabah saat 0904'de 3.0031/3.0045 seviyesinde olan dolar/TL, en son 4 Ağustos'ta gördüğü 3.0210 seviyesini test ettikten sonra saat 1643'te 3.0179/3.0185 seviyesinde.

Bu sabah 3.1877/3.1894 seviyesinde olan sepet bazında TL, aynı saatte 3.2031/3.2042, 3.3723/3.3744 seviyesinde olan euro/TL ise 3.3884/3.3899 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 9.78, valörde son işlemde yüzde 9.72 seviyesindeydi. Beklentilerin altında enflasyon verileri ardından yüzde 9.57'ye kadar gerileyen 10 yıllık tahvil faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 66, valörde saat 1649'da yüzde 9.61 seviyesindeydi.

Gösterge 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Pazartesi en yüksek yüzde 10.01 seviyesini test etmişti.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 8.71 oldu. Bugün ise spot kapanışta son işlemde yüzde 8.63 seviyesindeydi.

Gösterge beş yıllık tahvil olan 17 Şubat 2021 itfalı tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü valörde son işlemde yüzde 9.24 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 9.10'a kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 9.14, valörde saat 1649'da son işlemde yüzde 9.13 seviyesindeydi.