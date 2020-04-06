Dolar, Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyede

Ağustos 2018'de ne olmuştu? ABD-Türkiye ilişkilerinde tarihinin en gergin günlerinin geçmesine neden olan ve iki ülkeyi karşılıklı yaptırımlar uygulama noktasına getiren Andrew Brunson krizi 2018 yılında yaşandı. Mart 2018'de Brunson için 'FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden' ömür boyu hapis cezası istendiği açıklandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD, Türkiye'ye karşı bazı ekonomik yaptırımlar uygulayacak" dedi. Açıklamalar hem siyasette hem de piyasalarda şok etkisi yarattı. Dolar, Ağustos 2018'de tarihi rekor kırarak 7.22 seviyesine ulaştı.