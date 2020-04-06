Dolar, Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyede

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 6.74 seviyesinde başladı öğlen saatlerinde 6,78 seviyesinden alıcı bulmaya başladı.
Geçen haftanın son işlem gününde 6,75 ile Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, cuma gününü yaklaşık yüzde 2 değer kazancıyla 6,7454'ten tamamladı. Öğlen saatlerinden itibaren 6,78'den alıcı buldu.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,7470'ten alıcı buldu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,2960'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,2780'den satılıyor. Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle cuma günü 101 seviyesini test ederken, bugün yatay bir seyirle 100,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 azalışla 1,0810'dan alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini kaydetti.
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Ağustos 2018'de ne olmuştu?
ABD-Türkiye ilişkilerinde tarihinin en gergin günlerinin geçmesine neden olan ve iki ülkeyi karşılıklı yaptırımlar uygulama noktasına getiren Andrew Brunson krizi 2018 yılında yaşandı.
Mart 2018'de Brunson için 'FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden' ömür boyu hapis cezası istendiği açıklandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD, Türkiye'ye karşı bazı ekonomik yaptırımlar uygulayacak" dedi. Açıklamalar hem siyasette hem de piyasalarda şok etkisi yarattı.
Dolar, Ağustos 2018'de tarihi rekor kırarak 7.22 seviyesine ulaştı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- Dolar en düşük 6.67200 lira ve en yüksek 6.7574 lirayı gördükten sonra, 6.74– 6.75 lira aralığında,
- Euro en düşük 7.2586 lira ve en yüksek 7.3209 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,
- Sterlin en düşük 8.2270 lira ve en yüksek 8.2831 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.