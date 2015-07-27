Dolar 9 Haziran’dan sonra ilk kez 2,76’yı geçti

Suruç'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen patlama, PKK ve IŞİD'e karşı başlatılan askeri operasyonlar ve operasyonların ardından PKK'nın ateşkesi sona erdirmesiyle artan güvenlik endişeleri ile TL'deki satış baskısı devam ediyor. Dolar 9 Haziran'dan beri ilk kez 2.76'nın üzerine çıktı.

Reuters’in haberine göre; bankacılar son yaşanan olayların uzun vadede de etkilerinin devam edebileceği endişelerinin ve bu süreçte henüz erken seçim olasılığının ortadan kalkmamış olmasının piyasanın TL'ye bakışını da kötüleştirdiğine dikkat çekiyorlar.

Yabancı bir bankanın döviz masası müdürü, "Siyasi taraf karışık, Jeopolitik taraf karışık, ülkede bir anda ne olacak belli değil. Zaten bu şartlarda iyi olmamız beklenmemeli" dedi.

Citigroup bugün yayımladığı strateji raporunda haftanın işlem önerileri arasında TL'nin euro ve dolardan oluşan sepet karşısında değer kaybının devam edebileceğine ilişkin yeni pozisyon açılmasını önerdi.

Raporda şu anda 2.90'ın hemen üzerinde seyreden sepet bazında TL için 3.02 hedefi ile yeni pozisyon açılması önerisi yer aldı.

Geçen haftaya 2.6550 civarında başlayan ve hafta boyunca gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak yukarı yönlü bir trend izleyen dolar/TL bugün güne 2.75'in hemen altında başladı. Kur gün içinde en yüksek 2.7625'e kadar yükseldikten sonra 1212'de 2.7590/2.7708 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL ise 2.9068/2.9086 seviyesindeydi.

TL ve ruble bugün gelişmekte olan para birimleri arasında en kötü performansı gösteren iki para birimi oldu.

Dolar, 7 Haziran seçimleri sonrasındaki ilk gün 2,8094 tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.