Dolar 9 ay öncesine döndü

T24 - ABD doları, İstanbul serbest piyasada satışta 1.4850 lira seviyelerine kadar düşerek, en son buyıl ocak ayında gördüğü seviyelere geri geldi.



Dün 1,4750 liradan kapanan dolar 1,4660 liradan güne başladı.



Dün de 1,4700 seviyelerini test eden dolar/TL kuru bu sabah 1,4650 liraya kadar geriledi.



Dolar ocak ayının ortalarında da 1,4500 lira seviyesine kadar gerilemiş, iki haftalık bir aradan sonra tekrar 1,5000 liranın üstüne çıkmıştı.



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,4560 lira, en yüksek fiyat 1,4610 lira, satışta en düşük fiyat 1,4640 lira, en yüksek fiyat 1,4670 lira düzeyinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,3616, sterlin-dolar paritesi 1,5850, yen-dolar paritesi ise 83,58 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada ise açılıştaki seviyeler hala korunuyor. Dolar 1,4650 liradan, euro 1,9910 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda, saat 09.20 itibariyle euro-dolar paritesi 1,3588, sterlin-dolar paritesi 1,5831, yen-dolar paritesi de 83,65 düzeyinde bulunuyor.

Yuanın yükselişi sürüyor



Bu arada Çin para birimi yuan, ABD doları karşısındaki yükselişini sürdürüyor.



Çin Döviz Kuru Sistemi yuanın paritesinin yüzde 0,17 değer kazanarak 6,6936 olduğunu açıkladı.



Böylece yuan Çin'in merkez bankası olan Halk Bankası'nın döviz kurunun esnetileceğini açıkladığı 19 Haziran'dan bu yana en güçlü konuma geldi.



Yuanın paritesi 21 Eylül'de 6,6997'yi bularak son dönemin rekor seviyesine ulaşmıştı.



