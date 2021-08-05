Dolar 8.57'ye sıçradı; yatırım uzmanı Ash: Erdoğan'ın danışmanları arasında TL'yi açığa satanlar mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ATV yayınında “Faiz oranlarında bir defa düşüşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok” demesi sonrasında TL dolar ve Euro karşısında yaklaşık yüzde 1 değer yitirdi. Dolar güne 8.49 TL seviyesinden başladıktan sonra gelen alımlarla 8.57 TL seviyesine kadar yükseldi. Euro da 10,16 TL’yi gördü.

Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash Twitter’da, “Ankara’da faiz lobisi mi yoksa Erdoğan’ın ekonomi danışmanlarından bazıları lirayı açığa mı sattı?” diye sordu.

Açığa satmak ne demek?

Para piyasası jargonunda “Short’lamak” olarak da kullanılan açığa satış, değer yitireceği varsayımıyla bir finansal varlığı borç alıp satmak, değer yitirince düşük fiyattan alıp borcu kapatmak, aradaki farktan kazanç elde etmek anlamına geliyor.