Dolar 8.40 TL’nin de altını gördü

T24 Ekonomi Servisi

Türk Lirası haftanın ikinci gününde dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor. IMF’den gelen 6.4 milyar SDR’lik kaynağın Merkez Bankası’na aktarılması ve turizm gelirlerindeki artışa paralel cari açığın azalması sayesinde dolar Salı günü sabah saatlerinde 8.40’ın da altını görüp 8.38 TL’ye geriledi.

Öte yandan Salı günü Türkiye’nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinin genelini içeren endeks, dolara karşı yüzde 0.2 değer kazandı.

Bunda TL’nin güçlenmesinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki artışa paralel Rus Rublesi’nin değer kazanması da rol oynadı.