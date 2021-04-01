Dolar 8.15'e geriledi; gelişen ülkelere yönelik risk iştahında artış var

Çarşamba günü 8,40 TL seviyesine yükseldikten sonra piyasaların kapanışına doğru 8,25 TL seviyelerine gerileyen dolar, perşembe günü düşüşünü sürdürdü. Dolar yüzde 1 gerileyerek 8,15 TL'ye kadar indi.

Düşüşte rol oynayan faktörlerden biri, 1.80’e doğru tırmanan Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisinin 1.70’e gerilemesi. Öte yandan gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahında küresel bir artış da yaşanıyor. Reuters, gelişen ülke borsalarında yüzde 1.1’lik yükseliş yaşandığını belirtti. Bunda Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bir dizi gelişen ülkede imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) ekonomik aktivitede artışa işaret etmesi etkili oldu.

Ekonomik büyümede öncü göstergelerden biri olan İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI Endeksi, mart ayında 52,6 puana yükseldi. 50 puanın üzerindeki seviyelerin güçlenmeye işaret ettiği endeks, üst üste 10 aydır 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşiyor.