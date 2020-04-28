Dolar 7 lira sınırında, altında düşüş sürüyor

Dolar/TL, 7 liranın altındaki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs endişeleriyle baskı altında olan kur yeni güne, 6,99 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,56'da yer alıyor.

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 381,80 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü 385 liradan tamamladı.

Gram altın 381,80 lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626,80 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 502 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.700 dolar seviyesinin hemen altında 1.698,35 dolar seviyesinde bulunuyor.