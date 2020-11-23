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Ekonomi

Bloomberg: Vatandaşların dolar talebi sürüyor

23 Kasım 2020 15:28

Merkez Bankası’nın 475 baz puanlık faiz artırımıyla geçen hafta 7,50’ye kadar çekilen dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 7,65-7,67 düzeyinde seyreden dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte 7,80’in üzerini gördü. Euro/TL de 9,25’i geçti.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, yurtiçinde yerleşik vatandaşlar ve şirketlerin dolar talebinin sürdüğünü belirtti. Bloomberg ekonomistlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusundaki düşünceleri bilinirken Merkez Bankası’nın ne kadar bağımsız para politikası izleyebileceği sorusunu da sorguladıklarını belirtti. 

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