Dolar 7.69'u gördü; TL en çok düşen para birimi oldu

Dolar haftanın ilk günü TL’nin karşısında yüzde 2’yi aşan yükselişle 7.69 TL’ye çıktı. Dolardaki yükselişi Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizindeki yükseliş tetikledi.

Amerika’da 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin Senato’dan geçmesi ve Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin de an meselesi olması, enflasyonist beklentileri güçlendiriyor. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş de Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine yol açıyor. Tahvil getirisi haftanın ilk günü yüzde 1.60’ın üzerini gördü. Doların 6 güçlü para karşısında değerini izleyen Dolar Endeksi de 92.30 seviyesini aştı.

Bu gelişmeler doların gelişmekte olan ülke paraları karşısında değer kazanmasına yol açtı. Güney Afrika Rand’ı, Meksika Peso’su Güney Kore Won’u dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 düşerken TL’deki kayıp yüzde 2’yi aştı. TL en çok düşen gelişmekte olan ülke parası oldu.