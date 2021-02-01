Dolar 7.25'in altında seyrediyor

Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporu sunumunun ardından gerilemeye başlayan dolar kuru bugüne 7.28 seviyesinden güne başladı. Açılışın ardından satışlar devam etti ve dolar 7.25'in altına geriledi.

Küresel risk iştahının yeniden dönmesi nedeniyle dolar küresel para birimleri karşısında DXY'e paralel olarak değer kaybediyor. Dolar yeni haftaya 7.28 seviyesinden başladı. Bu seviye en son ağustos 2020'de görülmüştü. Geçen hafta yılın ilk enflasyon raporunun ardından başlayan dolardaki gerileme devam ediyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi de haftaya gerilemeyle başladı. Küresel risk iştahı yüksek.

Euro ise yeni haftaya 8,8303 seviyesinde başladı.

7.28 seviyesinden güne başlayan dolar 7.25'in altına geriledi. Euro ise 8.80'inde altına gerileyerek 8.78 seviyesine kadar indi.