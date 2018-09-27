Dolar 6'nın altını gördü

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararının ardından dün 6.05'lere gerileyen dolar, bugün yüzde 1.5'in üzerinde düşüşle 5.9963'ü gördü. Euro ise 7.03 lira seviyesinde işlem görüyor.

Güne 6.11 seviyelerinden başlayan dolardaki düşüş öğleden sonra ivme kazandı ve kur 5.9940'a kadar indi. Dolar dün akşam Fed'in faiz kararının ardından da 6.05 TL seviyesine dek çekilmişti. Fed dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından 6.05 seviyesine dek çekilen Dolar/TL bu sabah 6,11 TL seviyesinden güne başladı. Dolar öğleden sonra 6 TL'ye kadar kadar geriledi. Doların TL karşısındaki kaybı yüzde 2'ye yaklaşan kur 5.9940'a kadar indi. Bu 15 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviye.



Dolar dün akşam Fed'in faiz kararının ardından da 6.05 TL seviyesine dek çekilmişti. Fed dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına yükseltti. Fed, dün akşam politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan yükseltmiş, faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan kur 6.05 seviyesine dek çekilmişti.

Aralıkta bir faiz artışı daha bekleniyor

Aralık ayında bir faiz artışı daha öngören Fed, gelecek yıl üç, 2020'de ise bir artış bekliyor. Buna göre politika faizi

tahmini nötr faiz oranının yaklaşık 0.5 puan üzerinde yüzde 3.4 seviyesine çıkacak. Faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi ne desteklediği ne de sınırladığı seviyeye nötr faiz oranı deniyor.

Destekleyici para politikasının sonu geldi

Fed dün gece açıkladığı para politikası kararına göre politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına yükseltti. Merkez bankasının karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi.